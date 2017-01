Australian Open, Serena Williams batte la sorella Venus e trionfa

Roma, 28 gen. (askanews) - E' Serena Williams la regina degli Australia Open che batte in finale la sorella Venus in due set (6-4;6-4) al termine di un match combattuto. Per la più piccola delle Williams è la settima vittoria in terra australiana che le consente di vincere anche il suo 23esimo titolo in uno Slam, record nell'Era Open, superando Steffi Graf nella classifica all time: solo Margaret Smith Court (24 titoli) ha fatto meglio. Serena e Venus danno vita ad un incontro giocato punto su punto dove a fare la differenza sono i due game conquistati nei due set che hanno permesso a Serena permesso di vincere e tornare anche la numero uno al mondo nel ranking scavalcando Angelique Kerber. Le sorelle partono subito agguerrite dove i primi quattro game, 2-2 il punteggio, è frutto di quattro servizi strappati a vicenda. La svolta del primo set è al settimo game quando sul 3-3 Serena ruba la battuta a Venus, portandosi in due game sul 3-5. La più grande delle Williams tiene vivo il set portandosi sul 4-5 ma Serena chiude il set sul 4-6 con il game di servizio. Nel secondo set la parità è mantenuta fino al settimo gioco, dove sul 3-3 Serena vince il game di Venus e si porta sul 4-3 e completa il distacco il gioco successivo salendo sul 5-3. Ancora una volta Venus si tiene aggrappata al match vincendo il gioco del 4-5 ma Serena chiude l'incontro sul 6-4. Adx Adx