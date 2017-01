Australian open, Nadal in finale, affronterà Federer

Roma, 27 gen. (askanews) - Come nel torneo femminile con la finale in famiglia Williams, amarcord anche nel torneo maschile. Sarà Rafa Nadal a sfidare domenica Roger Federer con in palio il trofeo degli Australian Open. Era la finale più attesa. Due grandi rivali che hanno scritto la storia del tennis negli ultimi dieci anni e passa. Federer contro Nadal è un must: 28 finali e 17 titoli Slam per il 35ennne svizzero, 14 trionfi (come Sampras) e 21 finali (come Lendl) per il mancino spagnolo. Nessuno ha vinto di più. Ieri King Roger aveva messo al tappeto in cinque set il connazionale Wawrinka. Oggi Rafa ha fatto il suo dovere, come tutti a Melbourne gli chiedevano, superando sempre in cinque set Baby Fed Dimitrov: 63 57 76 (5) 67 (4) 64. King Roger non vince uno Slam da Wimbledon 2012, Rafa dal Roland Garros 2014. Sarà la puntata numero 35 di una saga infinita. Nadal è avanti negli scontri diretti (23-11), divario che diventa ancora più netto se limitato ai soli tornei dello Slam, in cui lo spagnolo si è imposto in 9 sfide su 11 (lo svizzero ha vinto solo due finali a Wimbledon). Adx