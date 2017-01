Roma, 26 gen. (askanews) - Ancora le sorellone Williams: Serena e Venus si affronteranno nella finale degli Australin Open, primo slam della stagione in corso a Melbourne. Dopo il successo della 36enne Venus sulla connazionale CoCo Vandeweghe, di 11 anni più giovane per 67 (3) 62 63, è arrivato quello di Serena che ha battuto la croata Mirjan Lucic-Baroni 62 61 in appena 50 minuti. Serena insegue nella speciale classifica del numero di Slam conquistati Margaret Smith Court. L'australiana vanta il record con 24 successi individuali, la Williams ha acciuffato Steffi Graf lo scorso luglio a Wimbledon a quota 22. Sabato dunque a Melbourne si celebrerà la puntata numero 28 di una saga cominciata nel 1998 proprio in Australia, quando Venus eliminò al secondo turno Serena, che poi però l'ha superata nel bilancio dei confronti diretti (conduce 16-11). Da allora sono passati 19 anni in cui le Williams hanno fatto il bello e cattivo tempo dominando il circuito femminile. Proprio come aveva predetto papà Richard. Adx