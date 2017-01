Australian Open, Federer: "Mi sarei accontentato del pareggio"

Roma, 29 gen. (askanews) - "Il tennis è uno sport incredibile. Non c'è il pareggio ma oggi mi sarei accontentato anche di quello". Roger Federer rende omaggio così al grande rivale, Rafa Nadal, battuto nella finel degli Australian Open per la sua 18ma vittoria di uno Slam in carriera. "Sono senza parole - ha detto lo svizzero - Rafa ha detto di me tante cose belle. Congratulazioni a lui per lo splendido match che ha giocato. Quando ci siamo visti alla sua accademia 4-5 mesi fa non avremmo mai pensato di poter essere in finale oggi".

Poi l'omaggio allo spagnolo: "Oggi mi andava anche perdere da te perché è già incredibile questo rientro. Il tennis è uno sport incredibile, oggi avrei accettato volentieri anche il pareggio. Tutti dicono che lavorano duro, io cerco di non urlarlo perché ci sono leggende che hanno lavorato duro quanto me come ed io devo ringraziare il mio team. E' stata una corsa fantastica". Poi rivolto a Nadal: "Complimenti al tuo team. Ti auguro tanti successi perché il Tour ha bisogno di Rafa". Arriva il saluto agli spettatori "che mi hanno sostenuto e spinto a non mollare mai punto dopo punto". Infine il commiato: "Siete stati staordinari. Ormai sono quasi vent'anni e mi sono sempre divertito. Spero di rivedervi il prossimo anno. Se non fosse così è stato fantastico". Adx