Attraversa un passaggio a livello mentre ascolta la musica con le cuffiette e muore

Roma, 24 feb. (askanews) - Tragico incidente a Barletta. Una ragazza non ancora identificata è stata investita da un treno Frecciabianca, Bari-Milano, intorno alle 12 in via Andria, mentre attraversava il passaggio a livello. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine che stanno svolgendo tutti gli accertamenti. L'impatto sarebbe stato molto violento e la ragazza, secondo quanto riferito dai carabinieri, potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni e probabilmente secondo alcuni presenti aveva delle cuffiette auricolari. Intanto il traffico ferroviario sta subendo disagi e i treni provenienti da Nord sono fermi a Foggia in attesa che le forze dell'ordine completino tutte le indagini. Rbr-Int5