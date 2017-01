Assalto armato in una moschea, 6 morti tra i fedeli in preghiera

Quebec, 30 gen. (askanews) - Sei persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite nell'attentato messo a segno nella tarda serata di ieri in una moschea di Quebec, in Canada. Lo ha reso noto la polizia. Il premier Justin Trudeau ha condannato "questo attacco terrorostico contro musulmani in un centro di preghiera e accoglienza", sottolineando che i "canadesi di fede musulmana sono un importante parte della nostra società". La polizia ha quindi riferito dell'arresto di due persone per "atto terroristico", non escludendo che una terza persona sia riuscita a fuggire. Secondo alcune testimonianze citate da Radio Canada, due uomini sono entrati nel centro culturale islamico e hanno aperto il fuoco contro i fedeli riuniti per la preghiera serale, perlopiù uomini. Il Centro culturale islamico di Quebec, noto anche come la grande moschea di Quebec, era già stato preso di mira lo scorso giugno, durante il mese sacro del Ramadan, quando venne lasciata una testa di maiale all'ingresso. L'attacco è stato messo a segno dopo che il Canada ha detto di essere pronto ad accogliere musulmani e migranti a fronte delle restrizioni in materia di immigrazione introdotte venerdì scorso dal presidente americano Donald Trump. (fonte Afp) Aer