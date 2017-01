New York, 20 gen. (askanews) - Scontri tra manifestanti anti-Trump e forze dell'ordine a Washington, a pochi isolati dal percorso previsto per la parata presidenziale. Gli agenti hanno usato lacrimogeni per rispondere alle azioni di alcune decine di manifestanti, che lanciavano mattoni e altri oggetti, tra la 12esima e K Street. La polizia ha circondato un gruppo di poco più di venti manifestanti, mentre gli altri urlavano: "Lasciateli andare". Finora, 95 manifestanti sono stati arrestati dalla polizia, dopo che "un gruppo organizzato" si è reso colpevole di atti di vandalismo e "ha distrutto le proprietà di molteplici negozi", hanno detto le autorità. A24/Pca/Int2