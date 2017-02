Arrestata in Francia per terrorismo una liceale 18enne

Parigi, 28 feb. (askanews) - Gli investigatori della Dsgi (polizia giudiziaria) assistiti dalle forze speciali del Raid hanno arrestato a Creil, nel Nord della Francia, una liceale di 18 anni, sospettata di voler preparare un attentato di matrice jihadista. Lo ha confermato la procura di Parigi, citata da Franceinfo. Sulla base dei primi elementi delle indagini, la giovane è sospettata di voler preparare un attentato in territorio francese e farebbe parte di un gruppo di ragazze, denominato "Le Leonesse" che ha relazioni via internet con dei jihadisti in Siria. Sempre oggi, altre due giovani delle stesso gruppo sono state fermate in altre località francesi. La 18enne è stata in contatto sull'applicazione Telegram con Rachid Kassim, mandante di una quindicina di progetti di attentati in Francia e ucciso in un attacco di drone l'8 febbraio scorso, nei pressi di Mosul, in Iraq. Ihr/Int2