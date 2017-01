Ariana Grande diventa personaggio del videogioco "Final Fantasy"

Roma, 4 gen. (askanews) - Ariana Grande approda nel mondo dei videogiochi. La cantante americana ha svelato che farà un'apparizione nel videogame intitolato "Final Fantasy: Brave Exvius" della Square Enix e sviluppato solo per il mercato mobile. E' stata la stessa Ariana Grande a rivelare la sua collaborazione con la casa giapponese pubblicando alcuni scatti dal suo account Instagram: "Sono davvero eccitata nell'annunciare che sarò in Final Fantasy Brave Exvius. Date un'occhiata al mio personaggio, è la cosa più carina che abbia mai visto nella mia vita e sono così innamorata che non riesco a trattenere l'emozione". Non è la prima volta che Square Enix ricorre al mondo della musica per i suoi progetti. Nel 2010 aveva scelto la voce di Leona Lewis per la colonna sonora, mentre per il 15esimo capitolo della saga si era affidata ai Florence + The Machine per una cover di "Stand by me". Adx