Appalti, indagato il governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso

Roma, 16 feb. (askanews) - Il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura dell'Aquila nell'ambito di un'inchiesta riguardante il cantiere dei lavori di Palazzo Centi all'Aquila, che prima del sisma del 2009 ospitava gli uffici della Giunta regionale. Al governatore e ad una quindicina di persone tra imprenditori e funzionari, sarebbero contestati a vario titolo i reati di corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio. "Questa mattina - ha spiegato il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, in un post su Facebook - ho appreso che è in corso una verifica del mio operato da parte della procura di L'Aquila per tre distinte vicende. Ritengo che la mia posizione sia assolutamente estranea a qualsivoglia fattispecie di reato e auspico un espletamento rapidissimo di ogni indagine. Ho fiducia nell'operato della magistratura così come ne avevo in passato, quando è stata sempre accertata la liceità delle mie condotte amministrative", ha concluso.