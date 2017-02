Antisemitismo a Filadelfia, profanato storico cimitero ebraico

Washington, 27 feb. (askanews) - Più di 500 lapidi di un cimitero ebraico di Filadelfia sono state spezzate e rovesciate, nell'ultimo di una serie di attacchi contro obiettivi ebraici registrati nelle ultime settimane negli Stati Uniti. Centinaia di lapidi, alcune delle quali risalenti a più di 100 anni fa, sono state tagliate in due, stando a quanto riferito dai media locali. Un rabbino locale ha detto sotto anonimato all'emittente tv ABC che alcune delle sepolture profanate nello storico Cimitero ebraico Monte Carmelo appartengono alle comunità dei quaccheri e dei musulmani. L'Anti-Defamation League ha offerto una ricompensa di 10.000 dollari a quanti forniranno informazioni utili per l'identificazione e l'arresto dei responsabili. La scorsa settimana più di 100 tombe sono state danneggiate in un cimitero ebraico di St Louis, in Missouri, mentre nelle settimane precedenti sono comparse svastiche su automobili, ponti, edifici e una scuola elementare dello stato di New York. Sim/Int9