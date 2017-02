Antiriciclaggio in Vaticano: da 2013 al 2016 sequestrati 12 mln euro

Roma, 18 feb. (askanews) - Nella lotta al riciclaggio, l'attività svolta dall'Ufficio del Promotore di Giustizia del Tribunale vaticano in "sede cautelare", ha portato al sequestro di ingenti somme: in particolare, dal 2013 al 2016 l'Ufficio ha emesso 10 provvedimenti di sequestro di beni per un ammontare complessivo di euro 11.297.510,03; dollari 1.012.156,77; sterline 320.034,77. Di questi, i sequestri disposti nel solo 2016 ammontano adeuro 1.132.300 e dollari 960.938. Lo ha detto il Promotore di Giustizia Gian Piero Milano nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'ottantottesimo anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Dal 2012 al 2016 si sono avuti un totale di n. 23 Rapporti dell'AIF -7 dei quali nell'anno 2016- e 6 decreti di archiviazione. Per le restanti 17 posizioni sono in corso indagini, alle quali coopera attivamente la Sezione di polizia giudiziaria della Gendarmeria. Commentando i risultati, il Pg ha sottolineato che "vi è comunque piena consapevolezza della necessità di un più incisivo adeguamento ai parametri segnalati dalle Raccomandazioni di Moneyval formulate nello scorso anno, e che hanno già portato ad alcune rimodulazioni dell'attuale assetto dell'Ufficio del Promotore di Giustizia". Red/Nes MAZ