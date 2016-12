Anis Amri, il killer di Berlino ucciso dalla polizia italiana

Milano, 23 dic. (askanews) - Anis Amri, il killer di Berlino, è stato ucciso nella notte in un conflitto a fuoco con la polizia italiana alle porte di Milano. Lo ha confermato il ministro dell'Interno, Marco Minniti nel corso di una conferenza stampa. Il conflitto a fuoco è avvenuto 15 minuti dopo le 3 di notte, durante un normale controllo della polizia a Sesto San Giovanni. L'uomo è stato identificato grazie alle impronte digitali e sulla base dei tratti somatici. L'uomo, stando a quanto riferito da fonti dell'antiterrorismo di Milano, sarebbe arrivato in Italia passando attraverso la Francia, da Chambery. Quando gli agenti della volante gli hanno chiesto i documenti l'uomo ha estratto dallo zainetto uno pistola calibro 22. I poliziotti hanno reagito e colpito mortalmente l'uomo. Un agente è stato ferito alla spalla ed è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. int4