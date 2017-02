Angiolina Jolie: "Con i miei figli saremo sempre una famiglia"

Roma, 20 feb. (askanews) - Prima uscita pubblica di Angiolina Jolie dopo l'avvio della causa di divorzio con Brad Pitt. L'occasione è stata la presentazione del suo ultimo film "First They Killed My Father" realizzato per Netflix, basato sul romanzo della cambogiana Loung Ung, sua attivista e amica, che narra le vicende di quel paese orientale durante il regime di Pol Pot e l'invasione dei Khmer rossi tra il 1975 ed il 1979 che ha causato due milioni di morti, quasi un quarto della popolazione. "Questo paese è il mio risveglio, la mia seconda patria - ha detto la Jolie che proprio in Cambogia ha adottato l'ultimo figlio, Maddox - e spero che questo film serva come elemento di discussione per la sua crescita". La Jolie non si è sottratta alle domande sulla sua situazione personale. "Sono tempi difficili. Stiamo attraversando ciò che molte coppie attraversano. Io sono concentrata sul bene dei miei figli, i nostri figli. Noi siamo e saremo per sempre una famiglia e per quanto mi riguardo sto cercando il modo per trovare una strada per renderli più uniti e più forti". Adx