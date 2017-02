Anche a Londra in piazza contro Trump

Londra, 4 feb. (askanews) - "Trump nella spazzatura!". Diverse migliaia di persone sono scese in piazza a Londra per protestare contro il decreto anti-immigrazione del presidente Usa Trump e contro la "collusione" col nuovo capo della Casa Bianca del premier britannico Theresa May. I manifestanti si sono riuniti davanti all'ambasciata Usa per poi marciare verso Trafalgar Square. Alla manifestazione hanno aderito molte organizzazioni antirazziste e pacifiste tra le quali"Stand Up to Racism", "Stop the War Coalition" e "The Peoples Assembly Against Austerity". I manifestanti ribadiscono la loro contrarietà a una possibile visita di Trump in Gran Bretagna. "Se Theresa May insiste a voler invitare Trump paralizzeremo la città" ha detto Chris Nineham, vice-présidente dell'organizzazione "Stop the War Coalition". Vgp/Int9