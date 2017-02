Americani spaccati su Trump: al 44% piace, al 48% non piace

Roma, 27 feb. (askanews) - Solo il 44% degli americani approva l'operato di Donald Trump a un mese dal suo insediamento alla Casa Bianca, mentre il 48% disapprova e il 32% ritiene che le sue prime quattro settimane a capo dell'amministrazione statunitense abbiano dimostrato che non è all'altezza dell'incarico. E' quanto emerge da un nuovo sondaggio condotto per conto della Nbc e del Wall Street Journal. Alla luce di questi dati, Trump è il primo presidente americano dell'era post-II Guerra Mondiale a registrare un tasso di approvazione negativo all'inizio del proprio mandato: tale dato negativo venne registrato dal suo predecessore Barack Obama dopo 32 mesi di mandato e dall'ex presidente George W. Bush dopo 41 mesi, ha precisato il Wsj. Un dato interessante che emerge dalla ricerca è il forte sostegno all'azione di Trump, pari al 55%, da parte di un "sorprendente segmento elettorale", composto da quanti non hanno votato nè per lui nè per Hillary Clinton alle elezioni di novembre, da chi non ha votato affatto e da chi ha ammesso di aver votato per il magnate newyorchese solo per esprimere la propria opposizione a Clinton. All'interno di questo gruppo di persone, la maggioranza approva la gestione economica della nuova amministrazione, sostenendo che i primi passi falsi del presidente sono tipici di ogni nuovo governo. Sim/Int9