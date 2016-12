Amazon ha venduto un miliardo di articoli nel periodo di Natale

Roma, 27 dic. (askanews) - È stata una stagione natalizia da record per Amazon. Il gruppo statunitense ha infatti annunciato che, durante il periodo di festività, ha venduto più di un miliardo di articoli in tutto il mondo con Prime e con la Logistica di Amazon. In particolare, il Black Friday è stato il giorno con più alto numero di prodotti venduti nella storia della Amazon.it con 1,1 milioni unità ordinate in 24 ore a ritmo di più di 12 articoli al secondo. Sen/Int2