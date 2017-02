Altra gaffe: omaggio a costumista defunta con foto di produttrice viva

Roma, 27 feb. (askanews) - Passeranno alla storia per gli Oscar delle gaffe e non solo per la busta sbagliata consegnata a Warren Beatty e Faye Dunaway all'atto dell'annuncio del miglior film che ha fatto inizialmente salire sul palco il cast di La La Land al posto di quello di Moonlight. A poche ore dalla chiusura della cerimonia di premiazione degli Academy Awards si scopre che nella notte degli Oscar si è verificato un altro grossolano errore per uno scambio di identità. Ricordando gli artisti scomparsi è apparsa a fianco del nome della costumista Janet Patterson, spirata il 21 ottobre del 2016, la foto della produttrice australiana Jan Chapman che si è detta "devastata" per aver scoperto la sua immagine sotto il nome della collega scomparsa, 4 volte candidata agli Oscar per il reparto costumi. Adx