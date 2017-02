Allegri: "Con l'Inter una bella serata di sport"

Roma, 11 feb. (askanews) - Ostacolo Cagliari per la Juventus di Massimiliano Allegri. Squadra cui fare grande attenzione "perché in casa va benissimo" dice il tecnico che veste i panni dell'ex di turno. "Partita importante in un momento delicato della stagione: il Napoli ha vinto, la Roma ha una gara abbordabile. Oltretutto in campionato non abbiamo mai fatto 5 vittorie di fila". Sul suo futuro "non posso smentire una cosa mai detta non esiste nulla, sto bene alla Juventus. Abbiamo una stagione da portare a termine e poi ci incontreremo con la società per parlare". Marchisio da valutare. "Domani ci saranno Chiellini ed Alex Sandro, davanti ritorna Cuadrado con Higuain e Dybala. Potrebbero giocare anche Pjaca, Mandzukic o Sturaro a sinistra. Barzagli spero di riaverlo venerdì". Domani 100 partite in bianconero per l'allenatore toscano "ma i record sono fatti per essere battuti. Mi auguro altre 300 o 400 partite con la Juve". Elkann duro con l'Inter ma per Allegri quella partita è alle spalle: "Non commento il pensiero di altre persone, ad una settimana da quella gara non ha senso fare polemiche. Lo ridico ancora, per fortuna l'Inter è partita male, abbiamo giocato contro una grande squadra. La gente si è divertita, e gli scontri diretti nel calcio si vincono e si perdono. E' stata una bella serata di sport, l'Inter deve guardare al futuro in modo roseo" Adx