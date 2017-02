Alitalia: i tempi per il contratto si allungano

Roma, 24 feb. (askanews) - E' stallo nella trattativa tra l'Alitalia e i sindacati sul rinnovo del contratto del lavoro. Tra i nodi del contendere su cui non c'è ancora accordo figurano il blocco degli scatti di anzianità e la richiesta dell'azienda di fissare un termine alla possibilità dell'ultrattività del contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre scorso. L'azienda infatti sarebbe intenzionata a prorogare il vecchio contratto fissando la scadenza a fine aprile prossimo. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, la compagnia non sarebbe intenzionata a riconoscere l'ultrattività del contratto, ovvero il suo prolungamento oltre la scadenza passata del 31 dicembre scorso, ma sarebbe intenzionata a prolungarlo non oltre il 30 aprile prossimo. A questo punto i sindacati temono che dal primo maggio, l'azienda possa introdurre un regolamento aziendale al posto del contratto nazionale di lavoro. Comunque le trattative per la formulazione di un nuovo contratto partirebbero subito dopo la presentazione del nuovo piano industriale che dovrebbe essere presentato entro i primi dieci giorni di marzo. Anche gli scatti di anzianità rimarrebbero bloccati. A questo punto l'azienda sembra stia rimodulando le sue proposte, ma le posizioni rimangono ancora distanti. L'accordo con i sindacati è una condizione imprescindibile per garantire la sostenibilità e il rilancio dell'Alitalia. Lo ha scritto l'ad della compagnia, Cramer Ball, in una lettera ai dipendenti. Cam