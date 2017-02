Alanis Morissette, furto in casa per 2 milioni di euro

Roma, 15 feb. (askanews) - Furto milionario per Alanis Morissette che ha visto sottrarsi nella sua casa di Los Angeles, gioielli dal valore di circa 2 milioni di euro, da parte di alcuni ladri nella sua proprietà. A riportare la notiza è il sito "Tmz" che riferisce che probabilmente l'artista non si trovasse in casa. Un anno fa la Morissette, recentemente diventata mamma per la seconda volta, venne derubata di una grossa cifra da parte del suo ex manager Jonathan Schwartz, che nel gennaio 2016 confessò di aver sottratto 4.5 milioni di euro dalle sue casse. Proprio il manager, che tra l'altro ha lavorato con Lady Gaga e Beyoncé, ammise di aver commesso il crimine e ora rischia dai 4 ai 5 anni di priglione. Un anno fa, la Morissette decise di agire per vie legali contro tutti i collaboratori dell'ex compagnia di Schwartz, la GSO Business Management, ma ritirò la denuncia, dopo aver raggiunto un accordo privato. Adx