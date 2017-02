Ai Grammy Awards il trionfo di Adele

Roma, 13 feb. (askanews) - E' stata la grande notte di Adele allo Staples Center di Los Angeles. La cantante britannica ha trionfato ai Grammy Awards, gli oscar della musica portandosi a casa cinque riconoscimenti tra cui quello per il miglior album dell'anno, miglior canzone e migliore performance pop solista per il brano "Hello", poi best record e best pop vocal album per "25". Inoltre Greg Kurstin, il suo produttore, è stato premiato come produttore dell'anno, Non-Classical. Cinque premi postumi per David Bowie: miglior canzone rock (Blackstar). Solo due premi per un'altra delle favorite della vigilia: Beyoncé cui è stato riconosciuto il best music video per "Formation" e best urban contemporary album per "Lemonade" definito "semplicemente eccezionale" dalla stessa Adele protagonista anche di un fuoriprogramma.

In apertura di cerimonia doveva cantare "Fastlove", omaggio a George Michael ma ha interrotto l'esibizione per "rifarla al meglio. Non posso andare avanti, per rispetto nei confronti di George Michael. Ricominciamo". Ed è scattata la standing ovation. Altra esibizione da incorniciare quella di Beyoncé salita sul palco con il pancione. Presto sarà mamma di due gemelli. Tra gli altri protagonisti Chance The Rapper, che ha vinto in due categorie (miglior nuovo artista e miglior album rap con Coloring Book). Ignorati i 'dissidenti' Kanye West e Justin Bieber, indignati dall'esclusione nelle nomination di Frank Ocean, così come Rihanna.

A bocca asciutta gli italiani nonostante le nomination di Laura Pausini, Andrea Bocelli ed Ennio Morricone. Tanti gli omaggi e i tributi live da George Michael a Prince. Bruno Mars e i Time hanno riproposto classici come "Jungle Love", "The Bird" e "Let's Go Crazy". Demi Lovato ha celebrato il quarantennale di "Saturday Night Fever" dei Bee Gees mentre John Legend si è esibito al piano per ricordare le tante star del mondo della musica scomparse nel 2016. Lady Gaga ha duettato insieme ai Metallica. Qualche problema tecnico ha rovinato l'esibizione con il chitarrista James Hatfield, che dietro le quinte ha gettato via la chitarra. Adx/Int9