Ai Bafta trionfa "La La Land" ma è Kate Middleton la vera star

Roma, 13 feb. (askanews) - Alla vigilia degli Oscar "La La Land" trionfa anche ai Bafta, gli oscar della cinematografia britannica, ma la serata passerà alla storia per la presenza della coppia reale, Kate e William, che nella serata del 12 febbraio ha preso parte alla cerimonia alla Royal Albert Hall di Londra. Una sopresa che era nell'aria con una Kate splendida vestita in un abito lungo con le spalle scoperte firmato Alexander McQueen con decorazioni floreali bianche che ha messo in ombra tutte le star presenti. Non sono mancate le frecciate politiche all'indirizzo di Donald Trump e Theresa May. Ken Loach ha ritirato i BAFTA per il suo "I, Daniel Blake", premiato come miglior film inglese. "La La Land" rientra da Londra con cinque statuette (miglior film, miglior regista, miglior attrice, miglior colonna sonora e miglior fotografia). Casey Afflek ("Manchester By the Sea) è il miglior attore. Tom Holland ha conquistato il "premio del pubblico" come miglior attore emergente. Adx