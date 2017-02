Afghanistan: 11.500 morti e feriti nel 2016, un terzo sono bambini

Kabul, 6 feb. (askanews) - Circa 11.500 civili afgani sono stati uccisi o feriti nel 2016 e un terzo di queste vittime di violenze è costituito da bambini: i dati sono stati diffusi oggi dalla Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan e rivelano il peggiore bilancio dal 2009, ovvero da quando è stato avviato questo conteggio annuale. In particolare, l'aumento delle violenze riguarda i bambini: oltre 3.500 bambini sono stati uccisi o feriti lo scorso anno, in gran parte a margine dei combattimenti tra forze governative e insorti, ma anche a causa di mine e munizioni rimaste inesplose e deflagrate poi in loro presenza. Si tratta, per i minori, di un balzo del 24% in questo bilancio annuale. Orm-int4