Affronte (ex M5S) dice che la penale da 250mila euro è carta straccia

Roma, 12 gen. (askanews) - "Quella lettera che ho firmato è carta straccia, ho chiesto pareri ad avvocati e mi hanno confermato che il valore legale del documento è inesistente. Viola la Costituzione e il regolamento del Parlamento europeo perché comprime la libertà dell'eletto. Non credo useranno davvero questi mezzucci, sarebbe vergognoso, in caso comunque ci tuteleremo dal punto di vista legale". Lo ha ribadito al Corriere della Sera l'ormai ex europarlamentare di M5S, Marco Affronte, che ha lasciato il movimento grillino - e l'Efdd - per passare ai Verdi. "Per me finisce un sogno - ha aggiunto - è stata una decisione che mi ha provocato una grande sofferenza. Ho pianto, non mi vergogno a dirlo. Adesso sono sereno anche se so che riceverò molti insulti. Con i Cinque Stelle è così, quando sei dentro, sei molto dentro, quando sei fuori, sei fuori davvero». Fdv-Int5