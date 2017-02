Adesso Trump vuole rivedere la politica verso Cuba

New York, 3 feb. (askanews) - L'amministrazione Trump sta rivedendo la linea politica nei confronti di Cuba. Lo ha detto Sean Spicer, portavoce della Casa Bianca, durante la consueta conferenza stampa. La precedente amministrazione di Barack Obama ha dato il via alla normalizzazione dei rapporti tra Washington e L'Avana. Intanto, sono oltre 100.000 i visti revocati, come risultato del divieto d'ingresso negli Stati Uniti voluto dal presidente Donald Trump, riservato a sette Paesi a maggioranza musulmana e valido per 90 giorni (per alcuni di questi Paesi, la durata potrebbe essere a tempo indeterminato, ha detto il governo). Il dato - fornito dal dipartimento di Giustizia - è emerso in un tribunale federale di Alexandria, durante un'udienza relativa al caso di due fratelli yemeniti (lo Yemen è uno dei sette Paesi colpiti dal divieto), arrivati sabato scorso al Dulles International Airport, in Virginia, e subito messi a bordo di un volo per l'Etiopia. int4