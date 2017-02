Addio Dj Fabo in Svizzera per morire con dignità

Roma, 28 feb. (askanews) - "Fabo è morto alle 11:40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo". Lo ha scritto Marco Cappato, dell'associazione Luca Coscioni, che ha accompagnato Dj Fabo, Fabiano Antoniani, in Svizzera dove è stato ricoverato in una clinica per ricevere il suicidio assistito. Fabo, 39 anni, è diventato cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale avvenuto nel 2014. Amava la musica, viaggiare (si era trasferito in India), lo sport, le moto e l'avventura. E che ha amato fino all'ultimo, ricambiato, la sua ragazza, Valeria. Da due anni e mezzo, come dice in un video, dove Valeria gli presta la voce, perché "io faccio molta fatica a parlare sono bloccato a letto immerso in una notte senza fine. Vorrei poter scegliere di morire senza soffrire"; e dopo numerosi appelli-video al parlamento, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - con uno sforzo estremo per far uscire la sua voce - perché sia approvata una legge che legalizzi l'eutanasia, è andato in Svizzera, dove è morto. Cappato, dell'associazione Luca Coscioni, che sostiene l'eutanasia legale, andrà ad autodenunciarsi per aver accompagnato dj Fabo, in Svizzera. Cappato potrebbe essere incriminato per aiuto al suicidio, punito dal codice penale italiano da 45 a 12 anni di reclusione. La morte di dj Fabo in Svizzera arriva a pochi giorni dal primo sì della Camera alla legge sul biotestamento, in dirittura d'arrivo in commissione Affari Sociali, dove entro la settimana verrà dato mandato alla relatrice Donata Lenzi (Pd) a riferire in aula. Un testo che ha spaccato la maggioranza di governo perché non piace ad Area Popolare e che viene fortemente osteggiato da diversi deputati cattolici intransigenti come Paola Binetti (Udc) ed Eugenia Roccella (Idea) che lamentano l'assenza dall'articolato di un no chiaro all'eutanasia. In verità, racconta il presidente della Commissione Mario Marazziti (Des-Cd), portavoce della comunità di Sant'Egidio, quindi cattolico anche lui, durante l'esame sono state accolte "diverse modifiche" volute da Ap, per esempio, "si è lavorato a una mediazione" per arrivare a un testo condiviso. E di fronte alla data certa per l'approdo in aula, inizialmente fissata su richiesta del Pd dalla conferenza dei capigruppo per il 30 gennaio, "è stato concesso ai gruppi di presentare un numero largamente maggiore di emendamenti rispetto a quanti ne prevede il regolamento: dovevano in tutto essere 100 al massimo, ne abbiamo esaminati 288". La mediazione continuerà, assicura Marazziti. Mentre la relatrice Lenzi è più pessimista: "La vedo molto difficile - dice raggiunta al telefono - per il clima che si è creato" anche "se non c'è alcuna pregiudiziale". Int4