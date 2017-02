Addio Dj Fabo che è dovuto emigrare per morire con dignità

Roma, 27 feb. (askanews) - "Fabo è morto alle 11:40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo". Lo ha scritto Marco Cappato, dell'associazione Luca Coscioni, che ha accompagnato Dj Fabo, Fabiano Antoniani, in Svizzera dove è stato ricoverato in una clinica per ricevere il suicidio assistito. Fabo, 39 anni, è diventato cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale avvenuto nel 2014. Amava la musica, viaggiare (si era trasferito in India), lo sport, le moto e l'avventura. E che ha amato fino all'ultimo, ricambiato, la sua ragazza, Valeria. Da due anni e mezzo, come dice in un video, dove Valeria gli presta la voce, perché "io faccio molta fatica a parlare sono bloccato a letto immerso in una notte senza fine. Vorrei poter scegliere di morire senza soffrire"; e dopo numerosi appelli-video al parlamento, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - con uno sforzo estremo per far uscire la sua voce - perché sia approvata una legge che legalizzi l'eutanasia, è andato in Svizzera, dove oggi è morto.

ALCUNE REAZIONI. "Forse di fronte ad una morte così tragica e disperata come quella di Dj Fabo dovremmo solo tacere. Perché inimmaginabile, per crudeltà e strazio, è stata la prova alla quale è stato chiamato quest'uomo 'immobilizzato in una lunga notte senza fine', come ha detto lui stesso, in seguito a un grave incidente stradale nel 2014 che lo ha reso cieco, tetraplegico e gli ha tolto pure la parola". Lo scrive Antono Sanfrancesco su Famiglia Cristiana in un articolo intitolato "Addio, Fabo, non siamo riusciti a darti nessuna ragione per vivere". "Ma la morte di un uomo - si legge ancora sul sito del settimanale cattolico - non può mai essere utilizzata per combattere battaglie politiche. Né può essere strumentalizzata all'interno del dibattito politico e parlamentare sulla legge sul testamento biologico che, va ricordato, è cosa ben diversa dall'eutanasia".

Dal canto suo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto su Facebook: "Saluto Fabiano (dj Fabo) che oggi ci lascia. Ha sofferto, ha lottato, ha vissuto". Mentre "Fabo - spiega l'associazione Coscioni in una nota - è evaso dalla gabbia della sua lunga notte senza fine, ma per farlo è stato costretto all'esilio, ad abbandonare la propria casa, la propria patria, e subire un doloroso viaggio di ore verso un Paese straniero che riconosce diritti negati in Italia. Fabo ha ottenuto il diritto a morire senza soffrire, ma ci sono tanti, tantissimi cittadini che non hanno questa possibilità". L'associazione da 11 anni combatte affinché il Parlamento dia una risposta alle richieste dei cittadini e intervenga per colmare il vuoto normativo sul fine vita e nel 2013 ha depositato la proposta di legge di iniziativa popolare Eutanasia Legale. La parlamentare Udc, Paola Binetti, precisa: "La vicenda di Fabo riempie tutti noi di tristezza e dolore. Ma non ha niente a che vedere con il disegno di legge sul testamento biologico". Int2