Abusi sessuali su minori, arrestato pastore evangelico a Catania

Palermo, 15 feb. (askanews) - Un pastore della chiesa evangelica di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Belpaso, in provincia di Catania, con l'accusa di violenza sessuale, con le aggravanti di aver agito abusando della qualità di ministro di culto nonché con l'uso di sostanze narcotiche o stupefacenti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nell'agosto 2016, nei pressi del campo sportivo di Belpasso, nel corso di un "turno di guardia" alle tende predisposte dal movimento "Nuova Pentecoste" per pubblicizzare l'attività evangelica, l'indagato avrebbe abusato sessualmente di un minore dopo avergli somministrato una bevanda contenente dello stupefacente, stordendolo. L'indagato avrebbe mostrato alla vittima alcuni filmati pornografici su di un notebook, per poi consumare con lui sesso orale. Fatti simili si sarebbero verificati anche nel 2015. Con modalità simili, l'indagato avrebbe abusato anche di altri minori. Il movimento nazionale "Nuova Pentecoste" ha scoperto l'accaduto e il responsabile ha adottato misure disciplinari contro l'uomo, rimuovendolo, in via definitiva, da qualsiasi incarico pastorale per "comportamenti incompatibili alle regole di condotta ministeriale e ai principi di vita morale cristiana". In occasione della perquisizione domiciliare, i militari hanno rivenuto e sequestrato il cellulare e il pc, dal cui esame è emersa la presenza di link e foto di natura pornografica e di un video contenente immagini utili alle indagini.