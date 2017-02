Abruzzo, D'Alfonso: non sono indagato per Palazzo Centi

Roma, 16 feb. (askanews) - "Ho ricevuto questa mattina due richieste di proroga delle indagini: una riguardante la città di Penne (iscritta nel registro delle notizie di reato in data 18/11/2015) e una per lavori - solamente preventivati - alle case popolari Ater di Pescara (iscritta nel registro delle notizie di reato in data 8/7/2016)". Lo precisa il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso con un intervento sul suo profilo Fb, smentendo di essere indagato nel procedimento relativo al cantiere di Palazzo Centi. "Contestualmente - spiega - è stato recapitato un altro documento ("Ordine di esibizione di atti e documenti") con il quale è stato notificato alla Regione Abruzzo che sul cantiere di Palazzo Centi a L'Aquila è in corso un procedimento penale nei confronti di 7 persone, in ordine alle quali si è compiuta acquisizione documentale; tra queste NON compare il mio nome". Mpd/Int2