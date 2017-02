A Washington la macchina burocratica prepara la resistenza a Trump

New York, 1 feb. (askanews) - Il dissenso nei confronti del presidente Donald Trump e delle sue decisioni è stato ben visibile in questi giorni, per le strade del Paese e, naturalmente, sui social network. C'è però anche un altro livello di resistenza al nuovo presidente, meno visibile ma potenzialmente più pericoloso per l'amministrazione: l'opposizione della macchina burocratica. A parlare di questa resistenza a Trump è il Washington Post, secondo cui molti lavoratori federali sono regolarmente in contatto con i funzionari dell'era Obama per capire cosa possono fare per bloccare le iniziative del presidente. Non in tutte le agenzie si riscontra lo stesso livello di opposizione, naturalmente: la più preoccupata dalla presidenza Trump, scrive il quotidiano, è l'agenzia per la protezione ambientale (Epa), visti i tagli previsti dalla Casa Bianca e il negazionismo climatico diffuso tra i membri del nuovo governo. A24/Pca MAZ