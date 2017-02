A Sanremo la serata finale, nella notte il vincitore tra 16 big

Sanremo, 11 feb. (askanews) - Va in scena l'ultimo atto della 67esima edizione del Festival di Sanremo. Questa sera, infatti, viene proclamato il vincitore tra i 16 big rimasti in corsa, dopo i quattro eliminati ieri e altri due eliminati mercoledì. Tutti gli artisti si esibiranno sul palco dell'Ariston; sarà poi la giuria di esperti (per il 30%), il televoto del pubblico (il 40%) e la giuria demoscopica (30%) a decretare il vincitore. Superfavorita Fiorella Mannoia. Anche i bookmakers la danno per vincente con una quota molto bassa (1.70), mentre Paola Turci (altra favorita), per gli scommettitori non è poi così favorita. Tra gli ospiti della serata finale ci saranno Zucchero (per la prima volta a Sanremo da ospite), il cantante spagnolo Alvaro Soler, lo chef Carlo Cracco e alcune protagoniste di "C'era una volta Studio Uno", una fiction che sarà trasmessa su Rai1 il 13 e il 14 febbraio. Oltre a Maurizio Crozza - che ha avuto uno spazio in tutte le serate del Festival - questa sera ci saranno anche Enrico Montesano e Geppi Cucciari. Sarà inoltre consegnato un premio alla carriera a Rita Pavone, mentre Paolo Vallesi e Amara (autrice del brano della Mannoia) canteranno "Pace", una canzone dedicata agli italiani impegnati nelle missioni di pace. La serata inizierà con un omaggio dei Ladri di carrozzelle a Piero Petrullo, ex membro del gruppo, morto suicida alcuni giorni fa. Sul palco dell'Ariston arriverà anche Emanuele Fasano, un giovanissimo pianista diventato 'virale sui web con il suo video che lo ritrae mentre suona il pianoforte di una stazione ferroviaria. Ssa