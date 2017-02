A Sanremo il picco degli ascolti con l'ostetrica dei record

Roma, 10 feb. (askanews) - "E' stata un'altra giornata cominciata con il sorriso per noi". Parola del direttore di Raiuno Andrea Fabiano che ha commentato i risultati della terza serata di Sanremo. Fabiano parla del Prima Festival, poi del segmento dedicato ai giovani (34% di share, 9.544.220 di telespettatori). La terza serata del Festival ha raggiunto il 49,68% di share, e 10.420.866 di telespettatori). Il picco per l'ostetrica dei record Pollaci con 15,6 milioni ed il 55.1% di share, picco di share durante l'annuncio del verdetto del torneo di ripescaggio dei giovani. La copertina di Crozza è stata seguita da 15,2 milioni di spettatori. Share altissimi ancche per il piccolo coro dell'Antoniano, l'orchestra degli strumendos riciclados, Mika e Luca e Paolo. La Puglia con il 58 per cento di share è stata la regione che ha visto di più il festival. Dati importanti arrivano anche dal mondo digitale e social. Dopofestival al 38.65% e quasi 2 milioni di telespettatori. Cam