Roma, 24 gen. (askanews) - Anouchka Delon, Annabelle Belmondo, Dominique Garcia e Sistine Stallone. Questo è il poker di donne, figlie e nipoti d'arte, che Carlo Conti ha scelto per il Festival di Sanremo. Lo scrive Chi, in edicola da mercoledì 25 gennaio, facendo seguito alle dichiarazioni rilasciate da Carlo Conti proprio al settimanale diretto da Alfonso Signorini alcuni numeri fa: "Le vallette di Sanremo 2017 potrebbero anche essere straniere, perché no? Ci sono nipoti di grandi attori che ho scoperto essere fantastiche! Chi? Dovete scoprirlo voi, ma senza andare troppo lontano, restate in Europa". Questo perché le prime a colpirlo furono proprio la figlia di Delon e la nipote di Belmondo. Poi, sull'onda di questa intuizione, la ricerca si è estesa fino ad arrivare a Hollywood, a casa di due attori che amano l'Italia come Andy Garcia e Sylvester Stallone. Non solo. Dopo una breve ma intensa trattativa salirà sul palco del Festival anche una bellezza italiana, Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti. E fra gli ospiti ci sarà anche la pallavolista Valentina Diouf, di padre senegalese e madre italiana, idolo delle ragazzine. Nell'ambito di questa operazione, in cui avranno un ruolo anche gli stilisti che hanno deciso di vestire queste ragazze, sono emersi altri nomi, come quello delle figlie di Kim Basinger, Johnny Depp e Nastassja Kinski. Ma, per il giornale, sono sicure solo le quattro presenze citate.