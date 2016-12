A Sanremo 2017 Tiziano Ferro è il primo super-ospite

Roma, 27 dic. (askanews) - Sarà Tiziano Ferro il primo superospite di Sanremo 2017. L'annuncio arriva dallo stesso artista con un post su Twitter: "L'appuntamento è per la prima serata del 7 febbraio su Rai Uno". recita così l'account ufficiale, annunciando così il ritorno di Ferro al Teatro Ariston a due anni dall'ultima apparizione. La conferma arriva anche dal conduttore di Sanremo Carlo Conti: "Sono felicissimo che Tiziano torni a Sanremo per la seconda volta dopo la bellissima performance che fece due anni fa, al mio primo Festival. In quell'edizione, fu lui il primo grande ospite ad esibirsi sul palco dell'Ariston". Adx