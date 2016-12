A Roma maestra muore di meningite. Profilassi per decine di alunni

Allarme in una scuola della Garbatella, la donna deceduta in 24 ore

Roma, 28 dic. (askanews) - A Roma sud è allarme per il caso della maestra della scuola elementare "Cesare Battisti" alla Garbatella, morta lunedì al Policlinico Gemelli per una meningite fulminante dopo solo 24 ore di ricovero. Come riportano alcuni quotidiani, la donna, 52 anni, insegnante di matematica da circa 30, era molto conosciuta nel quartiere. Giovedì 22 dicembre il suo ultimo giorno in classe: ricoverata con una febbre molto alta il giorno di Natale all'ospedale San Giovanni, la maestra era stata trasferita al Gemelli, dove è deceduta il giorno seguente. Ma la maestra era stata a contatto con decine di alunni e per questo la scuola ha deciso di inviare ai genitori una mail della Asl RmC con l'invito a sottoporre i figli alla profilassi antibiotica contro la meningite meningococcica. L'istituto è frequentato da circa 450 studenti.