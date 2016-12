Roma, 31 dic. (askanews) - A due anni dalla morte di Pino Daniele, Napoli si prepara a ricordarlo con celebrazioni e flash mob. Due le iniziative previste nei prossimi giorni. La primo si terrà il 4 gennaio, giorno della scompara, in piazza Santa Maria La Nova. A partire dalle 18:00, nel quartiere che ha dato i natali all'artista e a due passi dalla strada che porta il suo nome, tutti gli amanti di Pino Daniele sono chiamati a cantare Terra Mia. Un evento organizzato dalla Run Films dei fratelli Alessandro e Andrea Cannavale, figli di Enzo Cannavale, e da Nello Daniele. Il giorno seguente, il 5 gennaio alle 19:00 sarà invece la volta di Piazza del Plebiscito dove ci si incontrerà suonando con i propri strumenti e intonando a voci intonante e stonate le canzoni più belle del suo repertorio come avvenne nei giorni della sua scomparsa. Due ore per ricordare l'artista apriranno la serata del Silent Party i cui organizzatori, assicurano, in occasione dell'evento proporranno nelle cuffie anche le canzoni di Pino Daniele. Adx