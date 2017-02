Roma, 27 feb. (askanews) - "Il Napoli gioca bene, sono fiducioso per la gara con il Real Madrid". Parola di Dino Zoff, intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su RadioUno alla vigilia dei suoi 75 anni. "Il campionato dà le misure - ha detto - anche se è tutto aperto. La Juve è più pericolosa, ma certamente è una gara aperta a qualsiasi risultato, il Napoli è un'ottima squadra". E sul Napoli, in attesa del trittico Juve, Roma e poi Real dice: "Difficile che faccia il percorso netto, ma sono fiducioso per il ritorno di Champions contro il Real, le altre se le dovrà giocare". Elogi all'Atalanta, "non credo sia un caso, da sempre ha avuto un settore giovanile all'avanguardia", ed al Milan., "Montella sta facendo bene, non credo rischi per il prossimo anno. Ha giovani che dovranno migliorare il prossimo anno, ma è in linea con le previsioni. La lotta scudetto è aperta a tutto, la Roma si sta dimostrando la seconda forza, la vittoria di San Siro dimostra la forza di questa squadra, riesce a prendere pochi gol essendo sempre pericolosa. D'altra parte, la Juve non ha perso un colpo, dovrebbe proseguire così, entrambe non si possono permettere battute d'arresto. La Lazio me l'aspettavo cosi' in alto, e' una buona squadra, Inzaghi sta lavorando bene. Se è lì ha dei meriti". Sulle elezioni Figc conclude: "Conosco piu' Abodi, persona aperta, che Tavecchio. Io in Figc non sono mai arrivato perché ci sono state sempre politiche diverse e poteri diversi, anche io forse ho fatto poco per arrivaere a questo, ma non mi lamento". Novità assolute nel mondo del calcio? "Non vedo novità assolute, vedo un grande Conte che vince e stravince con metodi non nuovissimi, visto che il calcio di nuovo non propone molto". Su Donnarumma aggiunge: "Lo vedo anche meglio di me adesso, sta facendo cose straordinarie, il suo futuro e' aperto ad una carriera favolosa"