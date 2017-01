Zeman: "Allenare in Cina? Non ho avuto offerte ma non ci andrei"

Roma, 17 gen. (askanews) - "Se andrei ad allenare in Cina? Di offerte non ne ho avute ma anche se fosse non ci andrei. Non ho bisogno di soldi, per mangiare ne ho ancora". A parlare è Zdenek Zeman che ai microfoni di Radio 2, durante un'intervista telefonica al programma 'Non è un paese per giovani', parla del suo futuro: "Allenare ancora? Ora non ci penso, qualche offerta l'ho anche ricevuta però devo trovare una squadra in cui si può lavorare, dove il presidente pensa alla formazione. E oggi ce ne sono pochi". Il pensiero del tecnico boemo poi è sempre per Francesco Totti: "Lui è stato il più grande che ho avuto. Ho allenato tanti calciatori bravi ma in lui c'è qualcosa di diverso e si può notarlo perché gioca ancora benissimo a 40 anni". Infine parla di Balotelli e del carattere difficile: "In molti ci hanno provato e forse nemmeno io sarei riuscito a farlo rendere di più. Di certo è un talento, ma ne ho visti tanti di talenti come lui che poi non sono riusciti a emergere perché non sapevano stare in mezzo al sistema".