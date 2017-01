Zaza: "Felice aver scelto Valencia, West Ham male per colpa mia"

Roma, 16 gen. (askanews) - Giorno di presentazione per la sua nuova avventura al Valencia per Simone Zaza, dopo l'avventura non felice in Inghilterra al west Ham. "Sono felice di essere al Valencia, al West Ham è andato tutto male sin dall'inizio, ma è stata soprattutto colpa mia". Esordisce così l'attaccante ex Juventus che parla subito dell'esperienza andata male, per poi spiegare del perché della sua scelta di accettare il Valencia: "Prandelli mi voleva, quando si è dimesso pensavo che il Valencia si sarebbe tirato indietro e invece non è stato così"."Prandelli mi ha detto la verità. Che la situazione è difficile, ma che la squadra è forte. Ho visto la città in questi giorni e mi piace. È molto simile all'Italia. La spiaggia, il sole. Mi hanno detto che si vive bene e che i tifosi sono esigenti, ma questo è normale, se le cose vanno male. Se vanno bene, qui si vive molto bene". "Ho scelto il Valencia perché è il club che mi ha cercato con maggior insistenza - spiega Zaza - conosco la situazione, ma io voglio giocare e i dirigenti mi hanno dato tanta fiducia. Conosco la situazione che vive oggi il Valencia, la conoscevo prima di firmare, però ho fiducia nella squadra, in me stesso e nel club. Qui ci sono molti giocatori forti e credo che si possa far bene", ha affermato. Infine il numero 12 (è questo il numero scelto da Zaza), ritorna sull'esperienza negativa in Inghilterra: "Ero entusiasta di andare in Premier, pensavo fosse un calcio che si adattava bene alle mie caratteristiche, ma tutto è andato male fin dall'inizio con il West Ham. La colpa è stata soprattutto mia. Non stavo bene con la testa, ero pessimista e giù di morale. E' stata un'esperienza che ho vissuto molto male, in un ambiente e una cultura diversa dalla mia. Ora sono qui anche se mi dispiace non essere riuscito a dimostrare in Inghilterra quanto valgo".