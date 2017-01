Roma, 18 gen. (askanews) - Con l'arrivo di Pioli l'Inter sembra aver trovato la giusta quadratura per la rincorsa alla Champions League. Proprio dell'allenatore e del buon momento della squadra, parla il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti: "Siamo contenti del momento che sta attraversando la squadra. Questo è un campionato talmente competitivo e bello e spero si mantenga così, credo che la Juve sia ancora la favorita ma ci sono tante squadre che sognano di mantenere viva la lotta. Ci sono i presupposti, vedo tante squadre attrezzate e speriamo sia così avvincente fino alla fine perché il pubblico sarebbe contento". "Oltre all'allenatore bisognava anche ritrovare la fiducia - continua Zantetti - noi sapevamo che questo gruppo aveva dei valori importanti e adesso lo sta dimostrando. Suning ha grandi ambizioni e rispetta tantissimo la storia dell'Inter, penso sia un punto di partenza che ci può dare fiducia per un futuro promettente".

Poi si sofferma sulla vittoria in Tim Cup contro il Bologna che è valsa l'accesso ai quarti di finale: "Siamo contenti, ma dobbiamo continuare così - dice Zanetti -. E' stata una vittoria importante perché teniamo alla Tim Cup, ma ora non dobbiamo fermarci. Pensiamo partita dopo partita, iniziando dal Palermo. Ha detto bene Pioli, dobbiamo pensare a una gara alla volta e alla fine vediamo dove arriveremo". Infine parla di Gagliardini: "Siamo contentissimi per le sue due partite, non è solo il presente ma rappresenta il futuro della nostra società. Bisogna ringraziare anche l'Atalanta che ha fatto un ottimo lavoro con il settore giovanile e continua a farlo. Puntiamo tantissimo su molti giocatori italiani che possono essere il futuro del paese".