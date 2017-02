Zamparini: "Mi dimetto da presidente del Palermo, mollo tutto"

Roma, 27 feb. (askanews) - L'avventura di Maurizio Zamparini come presidente del Palermo sembra giunta al capolinea dop quindici anni. L'imprenditore 75enne ha svelato "Mi dimetto, non sarò più il presidente del Palermo. Mollo tutto". "Sto per dimettermi da presidente del Palermo Calcio. E non resto da presidente onorario" ha ribadito. La scoietà siciliana dovrebbe essere ceduta a giorni ad un fondo di investimenti americano: "In settimana arriveranno le mie dimissioni, poi gli investitori Usa subentreranno a me. Non vi dico per ora di chi si tratta, né i loro nomi. Io non sono un presidente onorario e non voglio esserlo: rimarrò i primi periodi a coadiuvarli per mostrargli come si gestisce la situazione, ma non sarò il presidente onorario del Palermo". E ancora: "Ormai è fatta. E' tutto definito, ma l'annuncio ufficiale lo faremo mercoledì. Non c'è più nulla da definire. Abbiamo regolarizzato tutto. Mercoledì l'annuncio ufficiale". Tra due giorni quindi sarà chiaro a chi sarà ceduto il Palermo.