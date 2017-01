Wta Sydney, eliminata Roberta Vinci

Roma, 10 gen. (askanews) - Roberta Vinci si ferma al secondo turno dell'"Apia International Sydney", torneo Wta Premier con un montepremi di 776.000 dollari in corso sul cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Aus Open. La 33enne tarantina, numero 18 del ranking mondiale e nona testa di serie, è stata sconfitta con il punteggio di 62 63, in un'ora e 19 minuti, dalla ceca Barbora Strycova, numero 20 del ranking mondiale, che si è così aggiudicata la quarta sfida consecutiva con la pugliese portando sul 4 a 4 il bilancio nei precedenti.

Esce di scena al secondo turno (esordio per per lei essendo esentata dal primo) la prima favorita del seeding, la tedesca Angelique Kerber, numero uno della classifica mondiale, sgambettata dalla 19enne russa Darya Kasatkina, numero 26 Wta, con il punteggio di 76(5) 62. Eliminate anche la slovacca Dominika Cibulkova, numero 6 Wta e terza testa di serie, per mano della canadese Eugenie Bouchard, attualmente numero 49 del ranking e in gara grazie a una wild card, e la russa Svetlana Kuznetsova, numero 9 Wta e 5 del tabellone, che cede nel derby alla connazionale Anastasia Pavlyuchenkova, numero 27 Wta.