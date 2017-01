Wta Shenzhen, Camila Giorgi in semifinale

Roma, 5 gen. (askanews) - Camila Giorgi è in semifinale allo "Shenzhen Open", torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina, uno dei tre appuntamenti che hanno inaugurato la stagione del tennis rosa. Nei quarti la 25enne di Macerata, numero 63 del ranking mondiale, ha liquidato per 60 62, in un'ora e quattro minuti di gioco, la cinese Qiang Wang, numero 71 Wta. La cronaca. Le due giocatrici non si sono mai affrontate ma Camila sembra aver imparato la Zheng. E' partita subito fortissimo ed ha giocato un primo set praticamente perfetto, nel quale ha avuto un solo momento di difficoltà nel quinto gioco (dove ha annullato tre palle-break) prima di aggiudicarselo per 60. Nella seconda frazione la Wang è salita 2-1 con un break di vantaggio ma l'azzurra ha infilato cinque giochi consecutivi archiviando l'incontro al terzo match-point. Camila troverà ora la statunitense Alison Riske, ottava testa di serie, che ha eliminato in tre set la favoritissima Aga Radwanska: uno pari il bilancio dei precedenti (le due non si affrontano da oltre due anni e mezzo).