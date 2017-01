Wta Shenzhen, Camila Giorgi fuori in semifinale

Roma, 6 gen. (askanews) - Nulla da fare per Camila Giorgi nelle semifinali dello "Shenzhen Open", torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina, uno dei tre appuntamenti che hanno inaugurato la stagione del tennis rosa. La 25enne di Macerata, numero 63 del ranking mondiale, ha ceduto per 63 63, in un'ora e 16 minuti di partita, alla statunitense Alison Riske, ottava testa di serie, che giovedì aveva eliminato la favoritissima Aga Radwanska. Per la Riske è la quinta finale in carriera (un titolo conquistato, a Tianjin nel 2014), la seconda consecutiva a Shenzhen dove lo scorso anno fu stoppata sul più bello da Aga Radwanska.