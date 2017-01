Roma, 2 gen. (askanews) - Debutto vincente per Camila Giorgi nello "Shenzhen Open", torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, che si disputa sul cemento di Shenzhen, in Cina, uno dei tre appuntamenti che inaugurano la stagione del tennis rosa. La 25enne di Macerata, numero 63 del ranking mondiale, ha superato in rimonta la rumena Ana Bogdan, numero 130 Wta, che come lucky loser aveva rimpiazzato la svizzera Timea Bacsinszky, numero 15 Wta e quarta favorita del seeding, costretta al forfait a tabellone già compilato: 16 76(5) 63 il punteggio, dopo due ore e 2 minuti di incontro, in favore della Giorgi nel primo confronto diretto tra le due giocatrici. Al secondo turno Camila troverà la cinese Saisai Zheng, numero 85 Wta: l'unico testa a testa fra le due ha visto l'affermazione della Giorgi nel 2012 sull'erba di Nottingham.

Le prime due teste di serie sono la polacca Agnieszka Radwanska, numero 3 del ranking mondiale e campionessa in carica, e la rumena Simona Halep, numero 4 Wta, che ha esordito positivamente eliminando in tre set la serba Jelena Jankovic,