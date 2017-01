Wta Shenzhen, Camila Giorgi ai quarti di finale

Roma, 4 gen. (askanews) - Camila Giorgi ha centrato l'ingresso nei quarti di finale dello "Shenzhen Open", torneo Wta International da 750mila dollari di montepremi, in corso sul cemento di Shenzhen, in Cina, uno dei tre appuntamenti che hanno inaugurato la stagione del tennis rosa. Al secondo turno la 25enne di Macerata, numero 63 del ranking mondiale, ha battuto in rimonta per 67(5) 75 64, dopo poco più di tre ore di partita, la cinese Saisai Zheng, numero 85 Wta. Giovedì nei quarti la Giorgi dovrà vedersela con un'altra giocatrice di casa, Qiang Wang, numero 71 del ranking mondiale: tra le due non ci sono precedenti.