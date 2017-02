Wta San Pietroburgo: Roberta Vinci vola ai quarti di finale

Roma, 2 feb. (askanews) - Roberta Vinci centra i quarti di finale nel "St. Petersburg Ladies Trophy", torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 776,000 dollari in corso sul veloce della "Sibur Arena" di San Pietroburgo, in Russia. La 33enne tarantina, campionessa in carica, numero 21 della classifica mondiale e sesta testa di serie, ha superato al secondo turno la tedesca Andrea Petkovic, numero 52 Wta, passata attraverso le qualificazioni: 6-4, 6-4 il punteggio, in un'ora e 37 minuti di gioco, per la tennista azzurra che ora conduce dunque per 2-1 nei testa a testa. Roberta si giochera' un posto in semifinale con la vincente del confronto fra la statunitense Venus Williams, numero 11 del ranking mondiale e quarta testa di serie, e la francese Kristina Mladenovic, numero 51 Wta.