Wta Doha, Camila Giorgi si ritira nel turno di qualificazione

Roma, 13 feb. (askanews) - Camila Giorgi si è ritirata al turno decisivo delle qualificazioni del "Qatar Total Open", torneo Wta Premier sui campi in cemento dell'ultra moderno Khalifa International Tennis Complex di Doha. La 25enne marchigiana, numero 75 Wta, dopo aver concluso vittoriosamente in mattinata il suo incontro di secondo turno contro la tedesca Annika Beck, numero 68 Wta e settima testa del tabellone cadetto, superata per 6-2 4-6 6-3, è tornata in campo nel pomeriggio per giocarsi l'ingresso nel main draw con la statunitense Laureen Davis, numero 55 Wta e terza testa di serie. Dopo aver vinto il primo set per 7-5, la Giorgi si è ritirata sul finire della seconda frazione con l'americana in vantaggio per 5-2, dopo un'ora e 50 minuti di partita.