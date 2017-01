Wta Brisbane, Vinci eliminata ai quarti

Roma, 5 gen. (askanews) - Finisce nei quarti di finale la corsa di Roberta Vinci torna nel "Brisbane International", torneo Wta Premier dotato di un milione di dollari di montepremi che ha aperto la stagione sul cemento australiano. La 33enne tarantina, numero 18 del ranking mondiale ed ottava testa di serie, ha ceduto per 36 62 62, in un'ora e 52 minuti di gioco, alla ceca Karolina Pliskova, numero 6 Wta e terza favorita del seeding. Per la 24enne di Louny è stato il primo successo in tre confronti con l'azzurra. (foto federtennis.it)